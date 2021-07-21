В оккупированном Крыму могут закрыть туристический сезон

Главное: Туристический сезон в оккупированном Крыму могут закрыть. Это может произойти, если ситуация с коронавирусом там перевалит через катастрофическую отметку.

Детали: Оккупанты в Крыму допускают закрытие туристического сезона. Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает «РИА Новости».

По его словам, это может произойти, если ситуация с коронавирусом на оккупированном полуострове перевалит через катастрофическую отметку.

При этом он добавил, что пока планов закрывать турсезон нет.

«Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, придется закрывать турсезон», — заявил он.

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