В Киеве более полутысячи домов будут сидеть без горячей воды аж до августа

Главное: Со вчерашнего дня в Соломенском и Голосеевском районах Киева в 531 здании отсутствует горячая вода. Водоснабжение будет отсутствовать до 2 августа.

Детали: В Киеве с 20 июля отключили поставки горячей воды в 531 здании. Об этом сообщает «Киевтеплоэнерго».

Водоснабжение будет отсутствовать до 2 августа.

В течение этого времени будут испытывать сети в зоне теплоснабжения магистрали № 1 СТ-1.

В настоящее время подачу горячей воды приостановят в 531 здание:

— 361 жилой дом,

— 33 учебных заведений

— 137 ведомств.

Отключения касаются Соломенского района и одного здания в Голосеевском районе столицы.

Перечень адресов, где во время испытаний временно будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно просмотреть по ссылке.

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