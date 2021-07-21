Названа дата боя между Усиком и Джошуа. Контракт уже подписан

Главное: Украинский и британский супертяжеловесы Александр Усик и Энтони Джошуа договорились о проведении боксерского поединка. Бой состоится 25 сентября в Лондоне.

Детали: Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) подписал контракт на чемпионский бой в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который владеет титулами WBA, WBO и IBF.



Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (вместительность арены около 62 тысяч).

В последнем бою Джошуа в декабре 2020 года нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же года одолел британца Дерека Чисору.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что его подопечному нужно отдать должное за согласие выйти в ринг с Александром Усиком.



«Если честно, я думаю, что Энтони Джошуа нужно выразить огромнейшее уважение. Я знаю, что он мой подопечный, а я его промоутер. Но мне кажется, что он в очередной раз соглашается сражаться со всеми желающими. Не так много людей хотят драться с Александром Усиком», — отметил Хирн.



«Я знаю, что мы постоянно называем эти имена, но посмотрите на резюме Джошуа: Диллиан Уайт, Чарльз Мартин, Эрик Молина, Доминик Бризил, Владимир Кличко, Карлос Такам на недельном уведомлении, унификация с Джозефом Паркером, обязательная защита с Александром Поветкиным, Энди Руис, опять Энди Руис, Кубрат Пулев и Александр Усик. Это его серия. Я всегда говорил, что Джошуа — боец, который готов драться где угодно и с кем угодно. Он желает сражаться с самыми лучшими и становиться лучше. Он постоянно улучшается. Это потрясающий бой, один из самых крутых в супертяжелом весе. Захватывающий поединок, который покажет большие цифры. Я верю, что Джошуа — лучший супертяжеловес в мире», — подчеркнул промоутер.

Стоит отметить, что с победителем этой пары следующий свой бой проведет британский супертяжеловес Джо Джойс.

В тему: Ранее известный промоутер Эдди Хирн назвал дату боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.