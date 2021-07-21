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Новости > В ВОЗ призвали привить от коронавируса 70% населения каждой страны к осени следующего года

В ВОЗ призвали привить от коронавируса 70% населения каждой страны к осени следующего года

Александр Панько
21.07.21 16:42
242
В ВОЗ призвали привить от коронавируса 70% населения каждой страны к осени следующего года

Главное: К сентябрю 2022 года от коронавируса нужно вакцинировать 70% населения каждой страны. Об этом заявили в ВОЗ.

Детали: От коронавируса к началу осени 2022 года следует вакцинировать 70% населения каждой страны мира. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он сказал: «Нет вакцины против ВИЧ, болезни Альцгеймера и этот перечень очень и очень длинный. С коронавирусом все иначе. Пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть все, чтобы спасать человеческие жизни».

Медицинский чиновник добавил: «Наша цель – вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии».

Специалист резюмировал: «Чтобы выполнить данную цель, нам потребуется одиннадцать миллиардов доз вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер».

В тему: Ученые обнаружили очень неожиданное средство от коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, вакцинация, коронавирус, вакцина от коронавируса

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