Главные новости за 20 июля 2021 года

— За минувшую неделю в Украине зафиксировали увеличение количества новых больных коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— В Украине на этой неделе начинается пятый этап вакцинации от коронавируса. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вакцины хватит всем желающим.

— Для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса, больше не нужно регистрироваться в приложении «Дія». Теперь прививки доступны всем желающим, не зависимо от возраста.

— Уже с 2023 года в Украине отменят обязательный военный призыв. Такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО.

— В Киеве произошло вооруженное ограбление банка «Укрсиббанк». Вооруженная пистолетом женщина, бросив в отделение «коктейль Молотова», забрала деньги.

— В августе нынешнего года состоится встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена.

— В Киев для подписания контракта с «Динамо» прибыл венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Трансфер 22-летнего форварда обойдется киевлянам в 1,8 млн евро.

— Мир все больше отдаляется от завершения пандемии коронавируса. Это вызвано, в частности, с появлением новых штаммов COVID-19.

— В ближайшие дни власти США и Германии выступят с соглашением по «Северному потоку-2». Сообщается, что оно должно решить спор вокруг газопровода.