Главное: Уже с 2023 года в Украине отменят обязательный военный призыв. Такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО.

Детали: Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года. Об этом в интервью «Украинским новостям» заявил глава партии СН Александр Корниенко.

С принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

«Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно», — пояснил Корниенко.

В тему: В марте нынешнего года сообщалось, что Зеленский хочет ужесточить армейский призыв.