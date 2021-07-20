У Олимпийских игр впервые в истории изменился девиз

Главное: Девиз Олимпийских игр решили изменить. Добавили одно слово.

Детали: Девиз Олимпийских игр был изменен. Стало известно, что добавили.

Решение принял Международный олимпийский комитет.

Напомним, что ранее девиз звучал как Сitius, Fortius, Altius, то есть «Быстрее, выше, сильнее». Авторство приписывают французскому священнику Анри Дидону. Данная формулировка была официально утверждена первым олимпийским конгрессом в 1894 году.

Теперь к девизу решили добавить слово «вместе». Новый девиз Олимпийских игр, таким образом, звучит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Напомним, что грядущая Олимпиада в Токио пройдет с 23 по 8 августа.

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