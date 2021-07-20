В Украине начинается очередной этап вакцинации от коронавируса

Главное: В Украине на этой неделе начинается пятый этап вакцинации от коронавируса. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вакцины хватит всем желающим.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине. Об этом сообщает сайт президента.

Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19.

«На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе регионы получат два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации рабочих коллективов.

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