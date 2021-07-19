Медали на Олимпиаду в Токио изготовили из очень необычного материала

Главное: Для изготовления медалей на Олимпийские игры-2020 использовался довольно необычный материал. Для этого использовали ненужную электронику, в частности, нерабочие планшеты и смартфоны.

Детали: Для награждения спортсменов на Олимпийских играх в Токио изготовили медали из необычного материала. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Как отмечается, медали для олимпийцев изготовили из сырья переработанных старых смартфонов и планшетов.

Для того, чтобы получить необходимое для изготовления медалей сырье, японские власти организовали сбор ненужной электроники. По всей стране разместили почти 4 тысячи приемных пунктов.

«Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов», — отметили в НОК.

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