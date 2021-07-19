Вакцина Pfizer не справляется с дельта-коронавирусом. Нужна третья доза

Главное: Одна из самых востребованных вакцин от коронавируса в мире Pfizer не может справиться с дельта-коронавирусом. Поэтому необходимо обновить препарат и вколоть третью дозу.

Детали: Pfizer не справляется с новым вирусом «Дельта». Об этом заявил производитель вакцины, передает Телеграм-канал Сплетница.

«Израиль признал бесполезность вакцины Pfizer в борьбе с новым штампом короновирусом. Ниже официальные данные с сайта Министерства Здравохранения Израиля. Более 80% заболевших в третью волну — вакцинированы двумя уколами», — говорится в сообщении.

Таким образом, необходимо обновить препарат и вколоть третью дозу, только так организм сможет противостоять вирусу, но производители не учитывают то обстоятельство, что штамп мутирует и скоро нас ждет новая волна эпидемии.

В тему: За последнюю неделю количество случаев заражения штаммом «Дельта» в Турции выросло почти втрое. В связи с этим власти страны могут закрыть свои границы.