Турция может закрыться от туристов

Главное: За последнюю неделю количество случаев заражения штаммом «Дельта» в Турции выросло почти втрое. В связи с этим власти страны могут закрыть свои границы.

Детали: Власти Турции могут закрыть границы после ухудшения ситуации с коронавирусом из-за штамма «Дельта». Однако пока такой вопрос на повестке не стоит. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

Число случаев заражения штаммом «Дельта» в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. По словам министра, есть возможность закрития границ страны, но пока такой вопрос не стоит.

«Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом „Дельта“. Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране», — заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма.

Однако, по его словам, пока «все идет хорошо».

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