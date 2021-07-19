На Закарпатье освящен храм УПЦ

Задержаны сотрудники СБУ, совершившие нападение на украинских пограничников
«Шахтер» узнал первого соперника в Лиге чемпионов
Объявлены лауреаты 74-го Каннского кинофестиваля
В Минздраве анонсировали инновационное лекарство от коронавируса
Аномальный ливень спровоцировал потоп в Киеве
Почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение
Коронавирус в Украине значительно приутих
На границе с Россией сотрудники СБУ напали на украинских пограничников
Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус