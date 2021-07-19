Коронавирус в Украине значительно приутих

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 182 человека. Умерли пять людей.

Детали: Коронавирус в Украине снизил обороты. Данные на понедельник, 19 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 182 человека. Госпитализация понадобилась для 307 людей, а выздоровели 187 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 9 587, методом ИФА – 1 613, экспресс-тестами – 5 770

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (82), а также Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Умерли еще пять людей. За все время скончались 52 731 человек.

С начала пандемии заболели 2 244 677 людей, а выздоровели 2 181 385 человек.

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