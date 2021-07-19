В Волынской области произошло кровавое ДТП с детьми

Главное: Смертельное ДТП произошло в Волынской области. Пострадали дети.

Детали: Страшное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 18 июля, в селе Печихвосты (Волынская область). В аварии погибли люди.

Как сообщает местная полиция, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в дерево.

Известно, что машина возвращалась с отдыха.

Пострадали девять человек, в том числе – шесть детей 2011-2019 годов рождения.

Жертвами инцидента стали три человека, среди них – девочка 2017 года рождения.

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