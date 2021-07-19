Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Волынской области произошло кровавое ДТП с детьми

В Волынской области произошло кровавое ДТП с детьми

Агата Кловская
19.07.21 09:48
442
В Волынской области произошло кровавое ДТП с детьми

Главное: Смертельное ДТП произошло в Волынской области. Пострадали дети.

Детали: Страшное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 18 июля, в селе Печихвосты (Волынская область). В аварии погибли люди.

Как сообщает местная полиция, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в дерево.

Известно, что машина возвращалась с отдыха.

Пострадали девять человек, в том числе – шесть детей 2011-2019 годов рождения.

Жертвами инцидента стали три человека, среди них – девочка 2017 года рождения.

В тему: Малолетний водитель устроил смертельное ДТП во Львовской области.

Тэги: ДТП, общество, регионы, Волынская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

17.07.21 12:10

ТОП-5 лучших австрийских фильмов

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
15.07.21 15:45

Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?

Автор: «Антикоррупционная правда»

Выбор редакции
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.07.21 11:38

Почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение
19.07.21 11:01

В Херсонской области погиб молодой полицейский
19.07.21 10:38

В ВОЗ заявили о старте третьей волны коронавируса в мире
19.07.21 10:25

В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина, сломав ему ногу
19.07.21 10:24

Коронавирус в Украине значительно приутих
19.07.21 10:11

Появилось видео большого пожара в Киеве
19.07.21 10:00

Стало известно, когда в Украине наконец-то похолодает
19.07.21 09:39

ДТП в Харьковской области: один человек погиб, четверо пострадали
19.07.21 09:38

На Днепропетровщине пациент психбольницы забил до смерти медработника
19.07.21 09:15

Правила футбола могут серьезно переписать
19.07.21 11:38

Почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение
19.07.21 10:24

Коронавирус в Украине значительно приутих
19.07.21 09:04

На границе с Россией сотрудники СБУ напали на украинских пограничников
17.07.21 14:37

Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
17.07.21 11:26

Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус
16.07.21 19:00

Главные новости за 16 июля 2021 года
16.07.21 16:58

В Минздраве рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от коронавируса
16.07.21 16:27

Киев и область в ближайшие часы накроют грозы
16.07.21 14:59

В Украине хотят вакцинировать от коронавируса прямо в аптеках
16.07.21 14:28

Шмыгаль анонсировал крупную поставку вакцины Moderna
12.07.21 16:07

Украинцев «порадуют» новыми тарифами на электроэнергию
16.07.21 20:05

На аукционе в Японии виноград продали за сумасшедшие деньги
16.07.21 06:33

Полезная информация про бизнес-отель в Одессе
15.07.21 15:15

ВРУ освободила от налогов ввоз электрокаров в Украину
16.07.21 16:58

В Минздраве рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от коронавируса
13.07.21 16:53

Сегодня «слуги» могут обсудить отставку Авакова
17.07.21 14:46

В США создали одежду, устойчивую к укусам комаров
17.07.21 15:35

В Киеве ко дню святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны УПЦ проведет концерт
14.07.21 00:01

Ученые сумели подавить размножение коронавируса
17.07.21 14:45

В Ровенской области перевернулся автобус, ехавший на Польшу – немало пострадавших
Фото и Видео
В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина, сломав ему ногу
В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина, сломав ему ногу
В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина, сломав ему ногу
В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина, сломав ему ногу
Появилось видео большого пожара в Киеве
Появилось видео большого пожара в Киеве
В Индии родился… трехглавый ребенок
В Индии родился… трехглавый ребенок
Ученые выяснили кое-что новое об изменении климата
Ученые выяснили кое-что новое об изменении климата
Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
На Закарпатье молния сожгла целый отель
На Закарпатье молния сожгла целый отель
Стихия в Германии унесла уже около сотни жизней
Стихия в Германии унесла уже около сотни жизней
Верховная Рада назначила нового главу МВД. Тот уже рассказал, что будет делать
Верховная Рада назначила нового главу МВД. Тот уже рассказал, что будет делать
Опубликовано видео небольшой драки в Верховной Раде
Опубликовано видео небольшой драки в Верховной Раде
Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Крыму
Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Крыму
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.