На Житомирщине освятили новый храм УПЦ

Главное: На Житомирщине в селе Меленцы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божьего Михаила.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, освящение храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

В завершении митрополит Никодим поздравил всех с важным событием в жизни общины .

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