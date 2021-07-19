Стало известно, когда в Украине наконец-то похолодает

Главное: В Украину надвигается похолодание. Оно накроет всю страну.

Детали: С четверга, 22 июля, похолодание накроет всю территорию Украины. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Снижение температуры воздуха начнется уже в понедельник и будет распространяться с запада на восток страны.

Во второй половине недели днем обещают 20-28 тепла, а ночью плюс 11-22.

Ожидаются грозовые дожди.

В Киеве должно быть сухо и малооблачно: днем прогнозируют плюс 23-25, а ночью 16-18 тепла.

Карта погоды:

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