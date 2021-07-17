Малолетний водитель устроил смертельное ДТП во Львовской области

Главное: Во Львовской области произошло ДТП. Погибли два человека.

Детали: В ночь на субботу, 17 июля, возле села Подберезцы (Львовская область) произошло смертельное ДТП. О нем поведали в местной ОГА.

Сообщается, что авария случилась на автодороге Н-02 Львов-Тернополь.

Информируется следующее: «Семнадцатилетний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем МАN, за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения».

В результате столкновения погибли два пассажира легкового авто 2000 и 2004 года рождения. Сам водитель был госпитализирован.

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