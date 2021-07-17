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Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему толпа плохой советчик

Митрополит Антоний рассказал, почему толпа плохой советчик

Александра Кудрявцева
17.07.21 13:00
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Митрополит Антоний рассказал, почему толпа плохой советчик
Главное: Толпа плохой советчик, потому что она ветренна и переменчива.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».
 
«Толпа Христа вознесла, толпа Его и распяла. Кто составляет толпу? Чаще всего неуверенные в себе люди, находящиеся в поиске», — подчеркнул он.
 
Владыка объяснил, что «не быть как все — это не смущаться тем, что отличаемся от так называемого большинства. Каждому отвечать за себя, а не за других».
 
«Хорошо быть инструментом в руках Мастера, а не отбракованной деталью, которую бросают в угол. Следует стремиться, чтобы Мастер любовался Своим творением, а не отправил его на переработку», — отметил митрополит Антоний.
 
 
Управделами УПЦ считает, что мнение большинства должно быть последним из факторов, которые влияют на наше поведение и сознание. Он привел слова апостола Павла: «Для меня очень мало значит, ка́к судите обо мне вы или ка́к судят другие люди» (1 Кор. 4:3).
 
«На Суде совесть будет главным обличителем. Поэтому, принимая любое решение, нужно прислушиваться к тихому голосу совести. Возможно, этот голос будет звучать однократно, а потом замолкнет. Но звучит он обязательно у каждого», — сказал архиерей.
 
«Будем созидать себя, пока есть время. Будем ловить каждую возможность, данную Господом, чтобы творить добро. Только эти моменты возьмем с собой, только это и будет истинной реальностью», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть благодарным.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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