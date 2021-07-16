Pfizer против CoronaVac: Ученые выяснили, какая вакцина лучше защищает от коронавируса

Главное: Сравнив вакцины от коронавируса Pfizer и CoronaVac, ученые пришли к выводу, что вакцина Pfizer в среднем дает в 10 раз больше антител к коронавирусу.

Детали: Китайские ученые сравнили вакцины от Pfizer и CoronaVac. Об этом сообщает The Coronavirus Pandemic.

«Используя метод „золотого стандарта“, известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27», — говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи Гонконгского университета, такие результаты могут свидетельствовать о «существенном различии в эффективности вакцины».

В то же время указано, что даже средний уровень защиты организма — это лучше, чем его отсутствие.

Отмечено, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 человек, отвечают заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95%, а Sinovac — 50,7%.

В тему: В этом месяце Украина должна получить 2 млн доз вакцины Moderna. В августе ожидаем партию вакцин Pfizer, CoronaVac, а также 2 млн доз вакцины Novavax.