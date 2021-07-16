Шмыгаль анонсировал крупную поставку вакцины Moderna

Главное: В этом месяце Украина должна получить 2 млн доз вакцины Moderna. В августе ожидаем партию вакцин Pfizer, CoronaVac, а также 2 млн доз вакцины Novavax.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна ожидает получение 2 млн доз вакцины Moderna. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, сообщает «РБК-Украина».

«Кроме Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз. Дополнительно в августе ожидаем кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax», — отметил глава правительства.

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