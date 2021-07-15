Умер актер и проповедник Петр Мамонов

Главное: Умер российский актер, музыкант и православный проповедник Петр Мамонов.

Детали: Актер и музыкант Петр Мамонов умер на 71-м году жизни. Ранее сообщалось, что создатель группы «Звуки Му» заразился коронавирусом.

Мамонов боролся с коронавирусом почти месяц. Его экстренно госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. Однако супруга артиста рассказала, что с каждым днем надежды на выздоровление мужа становится все меньше и меньше. Даже близкие музыканта мало верили в то, что он поправится.

Петр Мамонов известен как основатель группы «Звуки Му», а также по ролям в фильмах «Шапито-шоу», «Остров», «Царь», «Игла» и многим другим.

Как пишут СМИ, после бурной юности с ее алкогольным угаром и распущенности, Мамонов неожиданно принял православие, переосмыслил всю свою прошлую жизнь и фактически стал проповедником.