Главные новости за 15 июля 2021 года

— Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. За то, чтобы глава МВД покинул свой пост, свои голоса отдали 291 парламентарий.

— Штамм коронавируса Дельта подтвержден на Закарпатье. Индийский штамм коронавируса обнаружили у родителей мужчины, недавно вернувшегося из Санкт-Петербурга.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 623 человека. Умерло 20 больных.

— Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что осенью в Украине может быть введен новый локдаун. Впрочем, сейчас делают все, чтобы избежать усиления карантина.

— Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в данный момент отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Также на пунктах пропуска через государственную границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста.

— В Минздраве не собираются заставлять украинцев делать прививку от коронавируса. Сейчас большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.

— ЮНИСЕФ обнародовал данные, согласно которым в Украине почти 10 миллионов человек испытывают нехватку еды. Это худший показатель среди всех стран Европы.

— В Департаменте муниципальной безопасности КГГА предупредили о высоком уровне пожарной опасности. Пожароопасный период будет длиться с 15 по 17 июля.

— Правительство своим постановлением внесло изменения в правила дорожного движения Украины. При этом отмечается, что дорожные знаки нужно было изменить еще несколько лет тому назад.

— Человеческие потери на Донбассе во время войны составляют 42,5-44,5 тысяч человек. Жертв — более 13 тысяч людей.