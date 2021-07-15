Миру грозят новые эпидемии, — ЮНИСЕФ

Главное: В связи с пандемией коронавируса, которая связала по рукам и ногам весь мир, количество плановых детских вакцинаций снизилось. В ВОЗ призвали к срочному восстановлению и инвестированию в плановую иммунизацию детей, чтобы избежать новых эпидемий.

Детали: В мире из-за пандемии COVID-19 снизилось количество плановых детских вакцинаций. В 2020 году 23 млн детей в мире не получили плановую прививку, что грозит миру новыми пандемиями. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), это самый высокий показатель с 2009 года и почти на четыре миллиона больше, чем в год, предшествующий пандемии.

«Когда страны требуют получить вакцины против COVID-19, мы отказались от других прививок, оставив детей в опасности от разрушительных, но предотвратимых болезней, таких как корь, полиомиелит или менингит», — предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кроме того, пандемия коронавируса вызвала массовые перебои в работе служб иммунизации, в наибольшей степени затронувшие Юго-Восточную Азию и Восточное Средиземноморье. Ресурсы и персонал были направлены на реагирование на COVID-19, клиники были закрыты или сокращены часы работы, в то время как страх передачи вируса, меры изоляции и трудности с транспортировкой не позволяли людям обращаться за медицинской помощью. В результате количество детей, не получивших жизненно важные первые дозы вакцины, увеличилось во всех регионах, отмечают в ВОЗ.

«Еще до пандемии были тревожные признаки того, что мы начинаем терять позиции в борьбе за иммунизацию детей от предотвратимых детских болезней, в том числе в связи с широко распространенными вспышками кори два года назад», — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом во всем мире на три миллиона больше детей не получили свою первую дозу кори, а еще на 3,5 миллиона детей пропустили первую дозу вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша.

В ВОЗ призвали к срочному восстановлению и инвестированию в плановую иммунизацию детей.

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