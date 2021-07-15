Европа пожертвует Украине более полумиллиона доз вакцины от коронавируса

Главное: Еврокомиссия выделит более 3 млн доз вакцин от коронавируса странам, которые не являются членами ЕС. Украина по этой программе получит более полумиллиона доз через Европейский механизм гражданской защиты.

Детали: Еврокомиссия поддержала обмен более чем 3 миллионов доз вакцин против коронавируса со странами, которые не входят в состав ЕС. Об этом сообщает на пресс-службы Еврокомиссии.

«Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 миллиона вакцин уже были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Спасибо всем странам за проявленную солидарность», — заявил комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарич.

Стоит отметить, что Украина также получит партию доз через Европейский механизм гражданской защиты. В страну транспортируют 500 тысяч доз из Дании и 100,8 тысячи из Румынии.

Также в список стран, которые получат помощь от ЕС, попали:

— Албания — 280 тысяч доз;

— Бутан −139 тысяч доз;

— Босния и Герцеговина — 250 тысяч доз;

— Косово — 250 тысяч доз;

— Северная Македония — 250 тысяч доз;

— Тайвань — 10 тысяч доз;

— Тунис — 50,4 тысячи доз.

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