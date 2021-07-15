В Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательная вакцинация от коронавируса

Главное: В Минздраве не собираются заставлять украинцев делать прививку от коронавируса. Сейчас большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.

Детали: В Министерстве здравоохранения заявили, что пока нет необходимости в принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, министерство делает все возможное, чтобы каждый, кто хочет вакцинироваться, смог это сделать, ведь «это приоритет номер один».

«Вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть», — сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас необходимо полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов прививания, а уже потом «убеждать сделать прививку тех, кто в этом нуждается в первую очередь».

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустые, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы в случае, когда что-то случается, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться",- добавил Ляшко.

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