ВРУ освободила от налогов ввоз электрокаров в Украину

Главное: Народные депутаты Украины приняли ряд законов, которые освобождают от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Детали: Верховная рада освободила от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроекты № 3477 и № 3476. Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Закон № 3476 временно, до 1 января 2026 года, освобождает от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.

Речь идет о собственном производстве:

— транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемые в товарной позиции 8603 (только самоходные вагоны трамвайные и вагоны метро), субпозиции 8701 20, товарных позициях 8702-8705 согласно УКТ ВЭД,

— транспорта, работающего на газе;

— несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

Порядок ввоза и целевого использования этих товаров устанавливает правительство.

Закон № 3477 освобождает до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.

Порядок ввоза и целевого использования этих товаров определяет правительство.

Однако указанные товары не будут освобождать от налогообложения, если они имеют происхождение из России или ввозятся с территории РФ и/или оккупированной территории Украины.

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