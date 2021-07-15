В Киеве обновлен очередной, уже двенадцатый с начала лета, тепловой рекорд

Главное: В Киеве обновлен температурный рекорд. Ночью было очень жарко.

Детали: Аномальная жара не уходит из Киева. Минувшей ночью был обновлен очередной тепловой рекорд.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, ночь на четверг, 15 июля, стала самой теплой для этого дня.

Был побит показатель 2010 года (21,4 градуса), а новый максимум составил 22,8 градуса.

Уточняется, что с начала лета это уже двенадцатый тепловой рекорд.

С начала же года в Киеве побито двадцать два температурных рекордов.

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