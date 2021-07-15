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Новости > В Киеве обновлен очередной, уже двенадцатый с начала лета, тепловой рекорд

В Киеве обновлен очередной, уже двенадцатый с начала лета, тепловой рекорд

Александр Панько
15.07.21 19:54
343
В Киеве обновлен очередной, уже двенадцатый с начала лета, тепловой рекорд

Главное: В Киеве обновлен температурный рекорд. Ночью было очень жарко.

Детали: Аномальная жара не уходит из Киева. Минувшей ночью был обновлен очередной тепловой рекорд.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, ночь на четверг, 15 июля, стала самой теплой для этого дня.

Был побит показатель 2010 года (21,4 градуса), а новый максимум составил 22,8 градуса.

Уточняется, что с начала лета это уже двенадцатый тепловой рекорд.

С начала же года в Киеве побито двадцать два температурных рекордов.

В тему: В начале следующей недели погода снова не порадует украинцев.

Тэги: Киев, рекорд, общество, погодные условия, новости Украины

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