В Минздраве рассказали, как готовятся отражать атаку дельта-коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в данный момент отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Также на пунктах пропуска через государственную границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста.

Детали: Минздрав готовится к распространению в Украине штамма коронавируса Дельта. Состоялись торги, и в ближайшее время, до конца июля, уже будет поставка дополнительного секвенатора в Центр общественного здоровья. Об этом сообщил в интервью «РБК-Украина» министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав будет иметь на три месяца расходных материалов для того, чтобы проводили генетическое секвенирование.

«Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец — это дельта или не дельта», — отметил Ляшко.

Также на пунктах пропуска через государственную границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа.

«Это для тех, кто прибывает из Индии, Португалии, Великобритании и Российской Федерации. Далее есть несколько стратегий, над ними продолжает работать группа во главе с главным государственным санитарным врачом, они предложат варианты», — сообщил он.

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