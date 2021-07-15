В Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Главное: В Департаменте муниципальной безопасности КГГА предупредили о высоком уровне пожарной опасности. Пожароопасный период будет длиться с 15 по 17 июля.
Детали: Жителей столицы предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-центр Департамента муниципальной безопасности КГГА.
В частности, киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
Так, в течение пожароопасного периода запрещается:
— разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
— заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
— курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
— оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;
— заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
— выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
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