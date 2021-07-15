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Новости > В Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Агата Кловская
15.07.21 13:39
171
В Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Главное: В Департаменте муниципальной безопасности КГГА предупредили о высоком уровне пожарной опасности. Пожароопасный период будет длиться с 15 по 17 июля.

Детали: Жителей столицы предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-центр Департамента муниципальной безопасности КГГА.

В частности, киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

Так, в течение пожароопасного периода запрещается:

— разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;

— заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;

— курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

— оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;

— заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;

— выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

В тему: В ближайшие выходные небесная канцелярия подготовит киевлянам грозовой сюрприз.

Тэги: Киев, пожар, общество, погода, жара, пожарная опасность

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