В Киеве водитель троллейбуса умер прямо за рулем

Главное: В Киеве скончался водитель троллейбуса. Произошло это прямо за рулем.

Детали: Утром четверга, 15 июля, в Киеве за рулем троллейбуса умер водитель. Об этом сообщает Киевская служба спасения КАРС.

Трагедия произошла на пересечении улиц Вышгородская и Мостицкая.

Информируется следующее: «Сотрудник КРАС заметил, как неожиданно остановился троллейбус. Оказалось, водителю во время движения стало плохо. Спасатель вызвал «скорую помощь» и позвал на помощь коллег, чье подразделение находится рядом».

Известно, что были предприняты реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады медиков.

Мужчину спасали более получаса, но безуспешно.

Добавим, что в Киеве держится страшная жара.

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