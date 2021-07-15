К концу дета дельта-коронавирус составит 90% из всех случаев COVID в Европе

Главное: К концу лета штамм коронавируса «Дельта» будет на 90% доминировать в Европе. Вышеупомянутый штамм заразнее «Альфа» на 40-60%.

Детали: Европейское агентство лекарственных средств (EMA) прогнозирует около 90% случаев заражения «Дельтой» к концу лета. Об этом сообщает пресс-служба на EMA

Агентство обеспокоено из-за скорости распространения штамма «Дельта» на территории Европы, поскольку вирус может стать серьезным препятствием в отношении победы над пандемией. Сейчас известно, что штамм заразнее за «Альфу» на 40-60%.

ЕМА прогнозируют доминирование «Дельты» в Европе уже к концу этого лета. Около 90% случаев заражения будет приходиться именно на этот штамм.

«Это, в свою очередь, делает критически важным ускорение программ по вакцинации, в том числе по введению второй дозы, с целью скорейшего сокращения иммунного пробела и устранения возможностей для появления новых вариантов», — отмечает пресс-служба.

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