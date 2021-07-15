В Минздраве оценили вероятность очередного локдауна в Украине

Главное: Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что осенью в Украине может быть введен новый локдаун. Впрочем, сейчас делают все, чтобы избежать усиления карантина.

Детали: Министерство здравоохранения не исключает вероятность введения локдауна осенью. Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в Украине есть возможность не допустить нового локдауна.

«И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам — родителям, дедушкам, бабушкам — чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни», — отметил Ляшко.

Он пояснил, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

«Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы, прежде всего, говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы — это люди старшего и пожилого возраста», — подчеркнул министр.

Ляшко рассказал, если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, власти будут оценивать две составляющих: потенциального воздействия на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику.

«И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала», — сказал глава Минздрава.

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