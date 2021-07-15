Во Львовской области поезд смял авто – погибла женщина

Главное: Во Львовской области поезд протаранил автомобиль. Жертвой аварии стала женщина.

Детали: Утром четверга, 15 июля, в селе Панчищины (Львовская область) произошло смертельное ДТП. О нем сообщили в ГСЧС.

Тут грузовой поезд буквально протаранил автомобиль Daewoo Nexia.

В результате аварии погибла женщина-водитель 1984 года рождения.

Выяснилось, что она нарушила правила проезда железнодорожных переездов, не выполнив требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировав предупредительные сигналы.

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