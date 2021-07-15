Коронавирус в Украине за сутки: 623 заболевших и 20 умерших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 623 человека. Умерла 20 больных.

Детали: Коронавирус в Украине остается на невысоком уровне. Данные на четверг, 15 июля, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 623 случая заразы. Среди заболевших – 37 детей и двенадцать медиков. Госпитализация понадобилась для 387 больных, а выздоровели 589 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 19 536, методом ИФА – 8 892, экспресс-тестами – 13 800.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (177), а также Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Умерли еще 20 человек. За все время скончались 52 685 людей.

С начала пандемии заболели 2 242 868 человек, а выздоровели 2 179 665 людей.

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