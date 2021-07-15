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Новости > В Кабмине решили запретить ввозить в страну дизельные и бензиновые машины

В Кабмине решили запретить ввозить в страну дизельные и бензиновые машины

Александр Панько
15.07.21 11:21
213
В Кабмине решили запретить ввозить в страну дизельные и бензиновые машины

Главное: В Мининфраструктуры хотят запретить ввозить в Украину бензиновые и дизельные автомобили. Соответствующий законопроект уже подготовили в ведомстве.

Детали: Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МИУ.

Сообщается, что подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств». Документ разработан в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив.

Также законопроект призван стимулировать использование электромобилей. Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

— с 01.01.2027 — запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

— с 01.01.2030 — запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Также запрет не будет распространятся на машины, которые получают в наследство, и на ретро автомобили старше 1981 года.

На данный момент идет обсуждение законопроекта.

В тему: В 2019 году в Украине хотели отменить акциз на ввоз всех автомобилей.

Тэги: автомобиль, Кабинет Министров Украины, запрет, общество, Министерство инфраструктуры Украины, новости Украины

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