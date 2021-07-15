В Украине изменили сразу несколько дорожных знаков

Главное: Правительство своим постановлением внесло изменения в правила дорожного движения Украины. При этом отмечается, что дорожные знаки нужно было изменить еще несколько лет тому назад.

Детали: Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения, заменив два дорожных знака. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 июля.

В постановлении указано, что еще в 2017 году были внесены изменения в знаки 5.63.1 и 5.63.2, согласно которым разрешенная скорость движения в населенных пунктах с 60 км/ч снижается до 50 км/ч. Но так как знак 5.49 тоже информирует об общих ограничениях на территории Украины, цифру «60» в нем тоже заменили на «50».

Также в Украине с 2015 года ликвидирована Государственная автоинспекция (ГАИ), а функции по контролю были возложены на Департамент патрульной полиции. В связи с этим знак «Пост ГАИ» теперь заменят на знак «Дорожная станция патрульной полиции».

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