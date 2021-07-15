Ученые рассказали, зачем колоть третью дозу вакцины, выпуск которой хотят наладить в Украине

Главное: Введение третьей дозы вакцины Sinovac увеличивает количество антител в организме в десятки раз. Выпуск этой вакцины хотят наладить в Украине.

Детали: В результате исследования выяснилось, что после третьей дозы китайской вакцины против коронавируса Sinovac, выпуск которой хотят наладить в Украине, количество антител в организме увеличивается в 10-20 раз. Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек.

«Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введение 3-й дозы Sиnovac ... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз», — написал Тюкек.

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