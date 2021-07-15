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Новости > На Закарпатье подтвердили дельта-коронавирус у женщин, вернувшихся из России

На Закарпатье подтвердили дельта-коронавирус у женщин, вернувшихся из России

Агата Кловская
15.07.21 09:15
328
На Закарпатье подтвердили дельта-коронавирус у женщин, вернувшихся из России

Главное: Штамм коронавируса Дельта подтвержден на Закарпатье. Индийский штамм коронавируса обнаружили у родителей мужчины, недавно вернувшегося из Санкт-Петербурга.

Детали: На Закарпатье подтвердили штамм коронавируса Дельта. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на главврача областной инфекционной больницы Михаила Поляка, сообщает «Корреспондент».

«Речь идет о семье, которая вернулись в Закарпатье из России. Это семья, которая приехала в область из Санкт-Петербурга к родственникам. Муж ранее переболел Дельта-штаммом в России, а вот его жена уже болела здесь и две недели провела в реанимации инфекционной больницы. Кроме того с такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца. Скорее всего, заразилась от мужа, а его родители уже от него. Очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где сегодня подтвердили наличие у наших пациентов штамма Дельта», — сказал он.

Сейчас пациентки уже выписаны из больницы и находятся дома.

«Мы заподозрили у них именно штамм „Дельта“ из-за тяжелого течения болезни, которая у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма Дельта. И сразу родители ее мужа с такими же симптомами к нам попали», — отметил Поляк.

Отмечается, что образцы для исследования штамма предоставили в лабораторию еще 24 июня, но результаты получили только сейчас.

В тему: Накануне у двух жительниц Закарпатья заподозрили дельта-коронавирус. Недавно они вернулись из России.

Тэги: общество, здоровье, Закарпатье, новости Украины, коронавирус, дельта-штамм

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