В Днепре женщина застряла в ванной на несколько дней

Главное: В Днепре пенсионерка застряла рукой между металлическими водопроводными трубами в ванной комнате и не могла выбраться самостоятельно. Так она просидела несколько дней, пока ей не помогли спасатели.

Детали: Спасатели в Днепре освободили женщину, просидевшую в ванной комнате несколько дней. Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области.

Как рассказали в ведомстве, о ЧП им сообщила родственница женщины и добавила, что та застряла рукой между трубами в ванной комнате и не может ее освободить самостоятельно.

«Выяснилось, что пенсионерка, поскользнувшись, упала на пол и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами. По ее словам, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток», — уточнили в ГСЧС.

Специалисты с помощью грузовой стропы приподняли женщину с пола. Гидравлическим разжимом разжали металлические трубы и высвободили руку пострадавшей.

Женщину, 1946 года рождения, с предварительным диагнозом «синдром длительного сжатия и истощения» госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16.

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