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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ЕС открывает границы для украинцев

ЕС открывает границы для украинцев

Агата Кловская
14.07.21 20:24
164
ЕС открывает границы для украинцев

Главное: Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. На этой неделе в него внесут Украину.

Детали: Европейский союз пересмотрел список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд при условии соблюдения определенных требований. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра», — отметил журналист.

Как отмечает брюссельский кореспондент The Guardian Дженнифер Ранкин, дипломаты единогласно согласились добавить в список Украину, но убрать Таиланд и Руанду. При этом внесение в список Великобритании не обсуждается.

Отметим, рекомендация ЕС не является обязательной для стран-участниц, и они могут самостоятельно принимать решение о допуске и или не допуске граждан третьих стран.

В тему: Новая волна коронавируса может накрыть Украину уже в этом месяце.

Тэги: Евросоюз, Украина, общество, граница, новости Украины, коронавирус

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