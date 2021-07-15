В начале следующей недели погода снова не порадует украинцев

Главное: В начале следующей недели будет жарко. Придут грозы.

Детали: Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 19 июля. В Гидрометцентре говорят о неприятных сюрпризах.

Отмечается, что сохранится жара: днем будет 26-37 тепла, а ночью плюс 15-25.

На большей части территории страны пройдут грозовые дожди. Сухо будет в Крыму, а также южных и восточных областях.

В Киеве ожидаются дожди: днем обещают плюс 30-32, а ночью 21-23 тепла.

Карта погоды:

В тему: В ближайшие выходные жара ударит по Украине с новой силой.