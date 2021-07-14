Главные новости за 14 июля 2021 года

- За сутки коронавирусом в Украине заболели 547 человек. Умерли 25 людей.

- Ученые поведали, какой будет ситуация с коронавирусом в Украине до конца месяца. Ожидается снижение показателей.

- Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин может принять решение, которое будет предусматривать обязательную вакцинацию от коронавируса. За отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

- Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что вакцинироваться от коронавируса нужно именно сейчас, пока ситуация не критическая. Ежедневно в Украине нужно прививать не менее 250 тысяч человек.

- В Крыму бушевала непогода. Погибли четыре человека.

- В Киеве будут жаркие выходные. Ожидаются грозы.