На Закарпатье маленькая девочка спасла детей во время грозы

Главное: На Закарпатье девочка спасла детей. Произошло это во время грозы.

Детали: В селе Стебный на Закарпатье двенадцатилетняя девочка спасла четырех детей во время грозы. Об этом сообщил председатель ОГА Анатолий Полосков.

Ее собираются номинировать на премию «Герой-спасатель года».

Героиня - Татьяна Тулайдан. Она спасла своего брата и соседских малышей.

Чиновник поведал: «Их родители работали в поле, а вода начала резко прибывать к дому, но Татьяна не растерялась – она выключила электричество дома, взяла семилетнего Юрчика за руку и побежала к дому своей тети. Там находились еще трое напуганных ребятишек, а воды в доме уже было по колено».

Отмечается, что девочка забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых.

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