Вакцинация от коронавируса в Украине может стать обязательной

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин может принять решение, которое будет предусматривать обязательную вакцинацию от коронавируса. За отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

Детали: В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным. Об этом в эфире заявил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан.

«Что касается поощрения — такого бонуса нет. А что касается обязательности — это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины Кузина. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это», — заявил он.

Рубан также отметил, что в случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

«Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней — если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач — то это обязательно для выполнения», — отметил начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

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