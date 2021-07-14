Непогода в Крыму привела к гибели людей

Главное: В Крыму бушевала непогода. Погибли четыре человека.

Детали: Накануне в аннексированном Россией Крыму бушевала непогода. Стало известно о трагических последствиях.

О них сообщают местные спасатели.

Как стало известно, четыре человека утонули, а один пропал без вести. Все они купались во время шторма.

Информируется: «На берегу поселка Николаевка обнаружено тело 67-летней женщины. На пляже одного из санаториев в Евпатории найдено тело 71-летней отдыхающей. В Саках погиб 50-летний мужчина. В селе Курортное утонул 62-летний отдыхающий».

Уточняется, что люди погибли на глазах у очевидцев.

Также пропал без вести 34-летний мужчина: он ушел купаться с маской и не вернулся, а на берегу Балаклавской бухты была обнаружена его одежда.

В тему: В ближайшие выходные жара ударит по Украине с новой силой.