На Киевщине в возрождающемся Межигорском монастыре УПЦ установили купол

Главное: В Киевской области продолжается восстановление Спасо-Преображенского Межигорского монастыря — выдающегося культурного, духовного и исторического памятника украинского народа и казачества.

Детали: Как сообщает Центр инфомации УПЦ со ссылкой на страницу Межигорского монастыря в Фейсбук, 13 июля над строящимся храмом преподобного Льва Оптинского установили купол.

«13 июля. Собор славных и всехвальных 12-ти Апостолов. Знаменательный день для Святой Киево-Межигорской Спасо-Преображенской обители. Над храмом преподобного Льва Оптинского воссиял золотой купол!», — сообщают на странице обители.

*В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».

В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.

Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь — предок писателя Николая Гоголя.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.

На данный момент братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.

В Межигорской обители принимают записки о здравии и упокоении, поминания на Литургию, сорокоусты, молебны по старинному Требнику Петра Могилы, заупокойные службы: панихиды, литии, парастасы.

Реквизиты для оказания помощи обители ЗДЕСЬ.

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