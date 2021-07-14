Apple представила важное «дополнение» для iPhone 12

Главное: Apple показала аккумулятор MagSafe. Стоит он около 130 долларов.

Детали: Компания Apple представила свой внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Он стоит около 130 долларов.

Информируется, что MagSafe-батарейку можно заряжать мощностью до 20 Вт.

Сообщается: «Аккумулятор питает iPhone 12 на мощности до 15 Вт, если батарея подключена к адаптеру. Самостоятельно MagSafe заряжает iPhone с мощностью 5 Вт».

Как стало известно, при этом аккумулятор не включает в комплект поставки зарядное устройство или кабель.

Производитель рассказывает: «Емкость аккумулятора составляет примерно 1460 мАч, этого должно хватить для полной зарядки iPhone 12 mini».

Резюмируется: «Устройство работает с любым смартфоном, поддерживающим стандарт Qi, однако без проприетарной технологии MagSafe не будет магнитного крепления и анимации».

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