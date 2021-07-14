Пожар в Яготине: погибли два человека

Главное: В Яготине произошел пожар. Погибли два человека.

Детали: В минувший вторник, 13 июля, в Яготине (Киевская область) произошел смертельный пожар. О нем рассказали в ГСЧС.

Сообщается, что тут случился пожар в пятиэтажном доме в квартире на третьем этаже.

Отмечается, что огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей.

В результате инцидента погибли два человека, еще один пострадал.

Огонь тушили двенадцать спасателей и три единицы спецтехники.

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