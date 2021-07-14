Пожар в Яготине: погибли два человека

Главное: В Яготине произошел пожар. Погибли два человека.
Детали: В минувший вторник, 13 июля, в Яготине (Киевская область) произошел смертельный пожар. О нем рассказали в ГСЧС.
Сообщается, что тут случился пожар в пятиэтажном доме в квартире на третьем этаже.
Отмечается, что огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей.
В результате инцидента погибли два человека, еще один пострадал.
Огонь тушили двенадцать спасателей и три единицы спецтехники.
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