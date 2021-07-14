Коронавирус в Украине: 547 заболевших и 25 погибших

Главное: За сутки коронавирусом в Украине заболели 547 человек. Умерли 25 людей.

Детали: Коронавирус в Украине пока остается на весьма низком уровне. Данные на среду, 14 июля, приводит министерство здравоохранения.

Заболели 547 людей. Госпитализация понадобилась для 409 человек, а выздоровели 797 больных. Среди заболевших – 34 ребенка и 23 медика.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 18 572, методом ИФА – 8 105, экспресс-тестами – 16 972.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (165), а также Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Умерли еще 25 человек. За все время скончались 52 665 людей.

С начала пандемии заболели 2 242 245 людей, а выздоровели 2 179 076 человек.

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