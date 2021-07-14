Ученые рассказали, какой будет ситуация с коронавирусом в Украине до конца июля

Главное: Ученые поведали, какой будет ситуация с коронавирусом в Украине до конца месяца. Ожидается снижение показателей.

Детали: В Национальной академии наук Украины рассказали о ситуации с коронавирусом в нашей стране до конца июля. Ожидается снижение активности заразы.

Эксперты предрекают, что 14-20 июля число новых случаев болезни в среднем в сутки будет составлять 468, а 21-27 июля заболеваемость снизится до 442.

Суточная смертность прогнозируется на уровне 16 и 15 погибших соответственно.

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